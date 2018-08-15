الحكومة تشغل فريقا للاستجابة الطارئة لانتشار فيروس كورونا بدءا من اليوم

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بدأت الحكومة الكورية اليوم الاثنين في تشغيل فريق طوارئ مُكَوَّن من مسؤولي الوزارات ذات الصلة لاستجابة انتشار فيروس كورونا في سيول وضواحيها.وسيعمل فريق الاستجابة الطارئ على دعم عمليات تحليل طريق الإصابة بالفيروس والاختبار الوبائي، وفرض عقوبات على الأنشطة التي تعرقل عمليات الاختبارالوبائي وعدم الالتزام بقواعد الحجر الصحي.كما ستقوم الحكومة بتشغيل 38 فريقًا للطوارئ يتكون من 190 شخصا لدعم عمليات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا في المدن والمقاطعات والأقاليم.وبدأت الحكومة أمس الأحد في توفير السرائر في المستشفيات استعدادا للزيادة المحتملة للمصابين بالفيروس.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" في اجتماع عقده المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه إذا استمرت وتيرة زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة فستواجه البلاد نقصا في عدد السرائر اللازمة لاستيعاب المصابين بالفيروس.