الحكومة تشير إلى احتمال تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي إذا لم يتحسن الوضع

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أشار "كيم كانغ ريب" المنسق العام للمركز الكوري للتدابير المضادة للكوارث والسلامة إلى احتمال اتخاذ التدابيراللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا في سيول ومقاطعة كيونغ كي، بما فيها إغلاق المنشآت عالية الخطورة، وحظر تنظيم اللقاءات والأحداث التي يتجمع فيها أكثر من 50 شخصا في الداخل و100 شخص في الخارج، إذا لم يستقر الوضع أو إذا ساء.كما أشار "كيم" في موجز صحفي اليوم الاثنين إلى احتمال أن تدرس الحكومة رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى الدرجة الثالثة إذا زاد الوضع سوءًا.وفي حال رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى الدرجة الثالثة، فسيتم حظرتنظيم لقاءات يتجمع فيها أكثر من 10 أشخاص، وإغلاق المنشآت عالية ومتوسطة الخطورة، وإلقاء المحاضرات للمدارس والجامعات عن بعد.وأضاف "كيم" أنه سيتم رفع مستوى التباعد الاجتماعي إذا تجاوز متوسط عدد حالات الإصابة الجديدة 100 شخص خلال أسبوعين.