مسؤول كبير سابق في بلدية سيول يدافع عن العمدة الراحل في اتهام الانتهاك الجنسي

Photo : YONHAP News

دحض أحد المسؤولين المقربين السابقين من عمدة سيول الراحل "بارك وان سون" الادعاءات التي وجهتها سكرتيرة سابقة للعمدة الراحل ضده بممارسة انتهاكات جنسية ضدها، ورفضه طلباتها بنقلها إلى قسم آخر.وكشف "أوه سونغ كيو" كبير المساعدين السابق للعمدة الراحل "بارك" عن أفكاره في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين للمراسلين بعد أن تم استدعاؤه لاستجواب الشرطة في وقت سابق، بشأن الشكوك في أنه ومسؤولين حكوميين آخرين ساعدوا رئيس البلدية الراحل على ارتكاب الاعتداءات الجنسية المزعومة.وجادل "أوه" بالقول إنه هو الشخص الذي عرض فعليا على السكرتيرة السابقة نقلها في أواخر عام 2018 لأنها قضت في هذا المنصب فترة طويلة، وزعم أنها هي التي رفضت النقل، وطلبت البقاء في الوظيفة. كما أكد "أوه" أنه لم يتلق مثل هذا الطلب من الضحية المزعومة كما أنه لم يسمع من أي مسؤول آخر بأي شكوى منها بشأن العمدة الراحل "بارك". ووصف الادعاءات ضد مسؤولي بلدية سيول بأنها "افتراءات سياسية"، واتهم "أوه" الضحية المزعومة وممثليها القانونيين بالفشل في تقديم أي دليل جوهري لدعم مزاعمهم ضد العمدة الراحل ومسؤولي البلدية.