الرئيس يدعو لاجتماع مع قادة الأحزاب والحزب المعارض يرفض الدعوة

Photo : YONHAP News

اقترح المكتب الرئاسي عقد اجتماع بين الرئيس "مون جيه إين" ورؤساء الأحزاب السياسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وقال كبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية "تشيه جيه سونغ" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين إن الرئيس دعا رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هاي تشان" ونظيره من حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "كيم تشونغ إين" لإجراء مناقشات صريحة حول مجموعة واسعة من القضايا، يوم الجمعة القادم.وأضاف أن المساعد الرئاسي السابق "كانغ كي جونغ" كان قد ناقش إمكانية إجراء محادثات ثلاثية مع الطرفين قبل تعيينه في المنصب في وقت سابق من هذا الشهر، موضحا أنه زار الرئيس الحزب المعارض يوم الخميس الماضي لتذكيره بالدعوة الرئاسية.وأشار المكتب الرئاسي إلى أن الاقتراح قُدّم بناء على اتفاقيات سابقة تقضي بعقد اجتماع ربع سنوي للرئيس وزعماء الأحزاب الحاكمة والمعارضة لمناقشة شؤون الدولة.ومع ذلك، رفض الحزب المعارض الرئيسي ذلك الاقتراح بحجة أن مثل هذه الاجتماعات لم تؤد إلى تحسينات في معيشة الجمهور وأن الحزب لن ينضم إلى الكتلة الحاكمة في عمل "عرض" يستهدف تحويل انتباه الجمهور عما أسماه بـ"السياسات الفاشلة".