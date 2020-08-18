بدء الدورة البرلمانية الاستثنائية اليوم الثلاثاء

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري جلسة استثنائية اليوم الثلاثاء لمناقشة سبل تسوية ميزانية الحكومة.وفي هذا السياق، ستجري كل لجنة من اللجان البرلمانية الدائمة مراجعة أولية حتى يوم الجمعة بشأن إيرادات الحكومة وإنفاقها، وتنفيذ الميزانية للسنة المالية 2019، وبعدها سيعقد البرلمان جلسة استجواب يومي الاثنين والثلاثاء القادميْن بشأن سياسات الحكومة لمراجعة تسوية ميزانية 2019، التي ستتم الموافقة عليها في جلسة برلمانية عامة في 4 سبتمبر.ويذكر أن جلسة أغسطس البرلمانية، التي ستستمر حتى نهاية هذا الشهر، مخصصة أساسا لمراجعة تسوية الميزانية، ولكن من المتوقع حدوث معركة سياسية شرسة بين الأحزاب السياسية حول عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك تشكيل هيئة تحقيقات مستقلة، والسياسات العقارية، وإعداد ميزانية إضافية رابعة للحكومة.ومن المرجح أيضا أن تتعارك الأحزاب السياسية حول ما إذا كان مشروع ترميم الأنهار الأربعة الرئيسية المثير للجدل قد ساهم في زيادة الفيضانات خلال هطول الأمطار الغزيرة مؤخرا.