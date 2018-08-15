الحكومة تعزز القيود المفروضة على كثافة الفصول الدراسية في منطقة العاصمة

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قررت الحكومة الكورية تشديد القيود المفروضة على كثافة الطلاب في الفصول الدراسية في منطقة سيول الكبرى اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وسط زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا-19 مؤخرا في سيول.وفي هذا الإطار، تخطط وزارة التعليم لتطبيق اللوائح المعززة لمدة أربعة أسابيع حتى يوم 11 سبتمبر بما يتماشى مع قرار الحكومة برفع إرشادات التباعد الاجتماعي في المنطقة بدرجة واحدة إلى المستوى 2.وبموجب هذه الخطوة، سيتم الاحتفاظ بعدد الطلاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة عند مستوى أقل من ثلث عددهم الإجمالي في كل مدرسة من مدارس سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي، وهو ما يعد تشديدا بالمقارنة مع المبادئ التوجيهية السابقة التي كانت تنص على مستوى الثلثين. وبالنسبة للمدارس الثانوية في نفس تلك المناطق فسوف تحافظ على مستوى الثلثين. أما المدارس في المناطق خارج العاصمة، فقد نصحت الوزارة بشدة بإبقاء عدد الطلاب عند ثلثي السعة الكاملة حتى يوم 11 سبتمبر.وجاء هذا القرار في الوقت الذي شهدت فيه كوريا الجنوبية انتشارا سريعا لفيروس كورونا في التجمعات في عدد من الكنائس في منطقة سيول الكبرى مؤخرا.