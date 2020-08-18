كوريا الشمالية تعقد اجتماعا حزبيا لبحث قضية ذات أهمية حاسمة

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إنه سيتم عقد اجتماع كامل لحزب العمال الحاكم، غدا الأربعاء، لمناقشة قضية "ذات أهمية حاسمة".وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء بأن هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب ستعقد جلسة عامة في اليوم التالي.وقال التقرير إن الاجتماع سيعقد لمناقشة واتخاذ قرار بشأن "قضية ذات أهمية حاسمة في تطوير الثورة الكورية وزيادة الكفاءة القتالية للحزب". ولم يقدم التقرير أي تفاصيل أخرى.ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع، الذي يأتي بعد ثمانية أشهر من الاجتماع السابق في نهاية ديسمبر، القضايا التي تم بحثها في اجتماعات الحزب الرئيسية خلال هذا العام ويبت فيها.ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تواجه فيه كوريا الشمالية أزمات مزدوجة تتمثل في انتشار فيروس كورونا والفيضانات الشديدة التي ضربتها مؤخرا، بينما تستمر العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.