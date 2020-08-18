آبيه يخضع لفحص طبي للمرة الثانية خلال شهرين

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أفادت تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" قد خضع لفحص طبي في أحد المستشفيات أمس الاثنين، وذلك بعد شهرين فقط من إجراء فحص مماثل، مما أثار تكهنات بشأن حالته الصحية.وأوضح التقرير أن "آبيه" غادر أحد المستشفيات في طوكيو في حوالي الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين بعد مكوثه هناك لمدة سبع ساعات و30 دقيقة.وقال مسؤول في مكتب "آبيه" إن رئيس الوزراء خضع لفحص طبي في أثناء إجازته الصيفية، ووصف ذلك الفحص بأنه روتيني.ويذكر أن "آبيه" خضع لفحص دوري مرتين هذه السنة، كان آخرها في يوم 13 يونيو. ونقلت وكالة "كيودو" عن مصدر في المستشفى قوله إن زيارة أمس الاثنين كانت متابعة للفحص الذي أجري في شهر يونيو.ومع ذلك، تحدثت وسائل الإعلام اليابانية حول الحالة الصحية لـ"آبيه" خلال هذا الشهر، بما في ذلك تقارير عن سرعته في المشي، كما ذكرت مجلة "فلاش" الأسبوعية أن "آبيه" قد تقيأ دما في مكتبه يوم 6 يوليو.