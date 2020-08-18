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السياسية

ترامب يصف الزعيم الكوري الشمالي بأنه لاعب شطرنج عالمي

Write: 2020-08-18 10:38:27

ترامب يصف الزعيم الكوري الشمالي بأنه لاعب شطرنج عالمي

Photo : YONHAP News

وصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بأنه "لاعب شطرنج ذو مستوى عالمي"، إلى جانب زعماء الصين وروسيا.
وقدم "ترامب" هذا التقييم خلال كلمة ألقاها في رحلة إلى "ويسكونسن" ضمن حملته الانتخابية، بينما انتقد منافسه "جو بايدن"، نائب الرئيس السابق.
وقال "ترامب" إنه يعلم جيدا أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، وزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، هم "لاعبو شطرنج من الطراز العالمي"، وأنهم يحلمون جميعا بأن يفوز "بايدن" في الانتخابات الرئاسة القادمة.
ويقول المراقبون إنه يبدو أن "ترامب" يشير إلى أن هؤلاء القادة يعتقدون أن فوز "بايدن" سيكون لصالح بلدانهم.
وقال "ترامب" أيضا إنه في حالة إعادة انتخابه، فسوف يسعى على الفور إلى إبرام اتفاق جديد مع إيران، كما سيعمل بشكل جيد مع الزعيم الكوري الشمالي.
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