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الاقتصادية

تراجع الصادرات الكورية بنسبة 7.1% في يوليو الماضي

Write: 2020-08-18 11:38:58Update: 2020-08-18 15:37:22

تراجع الصادرات الكورية بنسبة 7.1% في يوليو الماضي

Photo : YONHAP News

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الصادرات الكورية في يوليو 42.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذلك بعد أن سجلت الصادرات الكورية تراجعا بنسبة 25.5% في أبريل، و23.5% في مايو، و10.8% في يونيو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية للولايات المتحدة شهد زيادة بنسبة 7.7% في يوليو لأول مرة منذ 4 أشهر، فيما زادت الصادرات للصين بنسبة 2.5%.
أما الصادرات الكورية لفيتنام والاتحاد الأوروبي واليابان والشرق الأوسط فسجلت انخفاضا في يوليو.
وقال التقرير إن حجم صادرات أشباه الموصلات والسفن شهد زيادة بنسبة 5.5% و18.8% على التوالي، فيما انخفض حجم صادرات السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 1.8% و8.9% على التوالي.
وبلغ حجم الواردات الكورية 38.7 مليار دولار في يوليو، بانخفاض قدره 11.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبهذا، تكون قيمة الفائض التجاري الكوري قد بلغت 4.1 مليار دولار، مسجلة بذلك فائضا للشهر الثالث على التوالي.
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