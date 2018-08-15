كوريا الجنوبية تواجه من جديد أسوأ موجة تفشي كورونا

Photo : YONHAP News

عاد عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية من جديد إلى تخطي حاجز الـ 200 حالة .فقد أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 246 حالة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 15 ألفا و761 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 235 حالة عدوى محلية ، 131 حالة منها في سيول، و52 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و18 حالة في مدينة إنتشون، و7 حالات في مدينة بوسان، و6 حالات في مدينة ديغو ومقاطعة شمال تشولا، و4 حالات في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، و3 حالات في مدينة كوانغ جو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، وحالتان في مدينة أولسان ومقاطعة كانغ وان، وحالة واحدة في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ.أما حالات الإصابة الـ11 الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من فرنسا والفلبين وباكستان وكزاخستان والولايات المتحدة والمكسيك وتشيلي وغينيا والغابون وإثيوبيا.ويذكر أن العديد من الحالات المحلية الأخيرة مرتبط بالكنائس، حيث بلغ عدد المصابين من أعضاء كنيسة "سارنغ جيل" بالفيروس 457 شخصا بزيادة قدرها 138 شخصا اليوم الثلاثاء فقط. وقد وضع 3200 عضو من أعضاء الكنيسة في الحجر الصحي إلى جانب إجراء الاختبارات على 2500 شخص للتأكد مما إذا كانوا مصابين بالفيروس. وشدد مسؤول حكومي على أهمية إجراء الاختبارات لهم فورًا نظرا لارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس بينهم، والتي تبلغ 15% .وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 306 حالات وفاة حتى الآن.