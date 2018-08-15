تقرير أمريكي: كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية

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وفقا لتقرير صادر عن وزارة الجيش الأمريكية التابعة للبنتاغون اليوم الثلاثاء، تمتلك كوريا الشمالية ما يتراوح بين 20 و60 سلاحا نوويا ، ولديها القدرة على إنتاج 6 أسلحة نووية جديدة سنويا.وقال التقرير إن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية، لأن بيونغ يانغ تدرك أن الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي" قد تخلى عن الأسلحة النووية عام 2003، مما أدى إلى اندلاع الانتفاضة ضد حكمه وقتله عام 2011.وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية تمتلك ما يتراوح بين 2500 و5000 طن من 20 نوعا من الأسلحة الكيميائية الفتاكة، منها غاز "السارين" و"في إكس"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية الثالثة عالميا من حيث حجم امتلاك الأسلحة الكيميائية.وحذر التقرير من احتمال أن تكون نجحت بيونغ يانغ في تسليح فيروسات الجمرة الخبيثة والكوليرا والحمى الصفراء والجدري والتيفوس، قائلا إنها بدأت بتطوير أسلحة كيميائية حيوية منذ الستينيات من القرن الماضي.كما حذر من أن كيلوغراما واحدا من فيروس الجمرة الخبيثة يمكن أن يتسبب في مقتل 50 ألفا من سكان عاصمة كوريا الجنوبية سيول في حال نشره عبر صاروخ كوري شمالي.