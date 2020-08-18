الحكومة تفرض المزيد من تشديد قواعد التباعد الاجتماعي في منطقة سيول

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قررت الحكومة تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي في منطقة سيول الكبرى، وسط التصاعد الكبير في حالات الإصابة بكورونا.وأعلن رئيس الوزراء "تشانغ سي كيون" عن اللوائح الجديدة في خطاب عام اليوم الثلاثاء، حيث تتضمن القواعد المشددة حظر جميع الأنشطة والتجمعات في الكنائس في سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي، باستثناء العبادات والخدمات التي تقام عن بعد.وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات تم وضعها لوقف انتشار الفيروس بسرعة، بما في ذلك إضافة إنتشون إلى المناطق الخاضعة للقرار.وبموجب هذه الإجراءات، سيتم حظر التجمعات والأحداث التي تضم 50 شخصًا فأكثر في الأماكن الداخلية، و100 شخصًا فأكثر في الأماكن الخارجية. كما سيتم تعليق عمل 12 من المنشآت المعرضة لخطر العدوى.وشدد رئيس الوزراء على أن القرار ليس سهلًا، لكنه ضروري لمواجهة ما أسماه "الوضع الخطير"، وطلب تفهم الجمهور لهذه الأمور.وسوف تصبح القواعد الجديدة سارية المفعول اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الأربعاء، وستظل سارية حتى إشعار آخر.وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي يزداد فيه عدد الحالات المرتبطة بالكنائس في منطقة سيول الكبرى بصورة خطيرة، حيث تجاوزت الحالات الجديدة حاجز المائة لليوم الخامس على التوالي.وحتى ظهر الثلاثاء، تم تأكيد إصابة 457 من أعضاء كنيسة "سارانغ جيل" في شمال سيول والمخالطين لهم بفيروس كورونا.