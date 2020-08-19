كوريا تكافح لمنع حدوث موجة جديدة من عدوى كورونا

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قال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية إنه حتى الساعة 12:00 من صباح أمس الثلاثاء، ثبتت إصابة 246 شخصا إضافيا بفيروس كورونا-19، مما رفع إجمالي عدد الإصابات التراكمي في كوريا إلى 15 ألفا و761.وبالتالي تتزايد المخاوف بشأن حدوث موجة جديدة من وباء كورونا في كوريا الجنوبية حيث ظلت الزيادة اليومية في مستوى أعلى من 100 لمدة خمسة أيام متتالية، وسط النمو المستمر في عدد الإصابات بين التجمعات في منطقة سيول الكبرى.وقال نائب وزير الصحة "كيم كانغ ليب" إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 246 أمس الثلاثاء، وأن هذا الأسبوع يعتبر فترة بالغة الأهمية في منع تفشي المرض على مستوى البلاد. وبسبب مجموعة الإصابات في كنيسة "سارانغ جيه إيل" في سيول وغيرها من التجمعات الدينية، شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا يوميا ثلاثي الأرقام خلال الأيام الخمسة الماضية. وينتشر أعضاء كنيسة "سارانغ جيه إيل" في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض الحالات يحضرون إلى الكنائس الأخرى أيضا، مما يتطلب من الكنائس والحكومات المحلية أن تولي اهتماما أكبر لمنع تفشي الوباء. وقد تم الإبلاغ عن 75 عملية انتقال للفيروس إلى مناطق أخرى، من كنيسة "سارانغ جيه إيل"، وتبذل الحكومة كل ما في وسعها لوقف أي انتشار إضافي.ووفقا لسلطات الحجر الصحي، تم تأكيد إصابة ما لا يقل عن 457 شخصا بالفيروس بسبب مجموعة كنيسة "سارانغ جيه إيل"، بمن في ذلك القس اليميني المتطرف "جون كوانغ هون".وقد شارك أكثر من عشرة من أعضاء تلك الكنيسة في مسيرات ضخمة مناهضة للحكومة بصحبة القس "جون" في سيول، مما أثار مخاوف من أن تلك الاحتجاج قد تكون سببا في انتشار إضافي جديد للوباء. ومن جانبه حث نائب وزير الصحة الجمهور على ارتداء الأقنعة في جميع الأوقات، وتجنب زيارة الأماكن المزدحمة وإلغاء الفعاليات التي تتضمن تجمعات لأكثر من 50 شخصا في الداخل وأكثر من 100 في الهواء الطلق.