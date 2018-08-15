سيول تقترح تعديل مجموعة العمل مع واشنطن بشأن كوريا الشمالية

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اقترح وزير التوحيد في كوريا الجنوبية "لي إين يونغ" على سفير الولايات المتحدة الأمريكية في سيول "هاري هاريس"، أن يراجع البلدان الحليفان كيفية عمل قنوات تنسيق السياسات الخاصة بهما بشأن كوريا الشمالية.وقدم "لي" هذا الاقتراح بشأن ما يسمى بـ"مجموعة العمل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه مع السفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس". وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بينه وبين "هاريس"، منذ تعيين "لي"، النائب البرلماني السابق التابع للحزب الديمقراطي الحاكم، في منصبه الذي يشرف من خلاله على سياسات سيول تجاه بيونغ يانغ.وقال "لي" إنه يجب إعادة تعديل مجموعة العمل وتنظيمها بطريقة تسهّل تنمية العلاقات بين الكوريتين وسياسات السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستخفف من القلق من أن مجموعة العمل تعيق تطور العلاقات بين الكوريتين. وأعرب "لي" عن أمله في أن يتمكن هو و"هاريس" من العمل معا لفتح عصر ما أسماه "مجموعة العمل 2.0".ويذكر أنه تم إنشاء مجموعة العمل بين سيول وواشنطن في نوفمبر 2018 لمساعدة البلدين على التنسيق المشترك بشأن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية، بما في ذلك التعاون بين الكوريتين والعقوبات الدولية على بيونغ يانغ.وردا على ذلك، قال "هاريس" إن البلدين الحليفين يسعيان بشكل مشترك لتحقيق السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية، وتغيير العلاقات مع كوريا الشمالية، ونزع السلاح النووي منها بشكل كامل.