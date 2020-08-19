الحكومة الكورية تقرر زيادة التباعد الاجتماعي في منطقة سيول الكبرى

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية زيادة تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي في منطقة سيول الكبرى وسط الزيادة المتفجرة للعدوى بفيروس كورونا-19 في هذه المنطقة.وأعلن رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" عن هذه الإجراءات الجديدة في خطاب عام ألقاه أمس الثلاثاء، موضحا أن الإجراءات تشمل حظر جميع الاجتماعات والأنشطة المتعلقة بالكنائس في سيول ومقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون. وقال "جونغ" إن الإجراءات التي تتضمن قرارا بإضافة إنتشون إلى المناطق الخاضعة للقواعد الجديدة، تم التوصل إليها بسرعة من أجل وقف انتشار الفيروس.وبموجب هذه الإجراءات، سيتم حظر كل الاجتماعات والتجمعات والأحداث المباشرة الداخلية التي تضم أكثر من 50 شخصا، أو أكثر من 100 شخص في الهواء الطلق، وذلك من حيث المبدأ في منطقة سيول الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعليق تشغيل 12 نوعا مما يسمى بـ"المرافق عالية الخطورة"، والمرافق الداخلية التي تدار على المستوى الوطني أو العام في منطقة العاصمة الكبرى. وشدد رئيس الوزراء على أن هذا القرار ليس قرارا سهلا، لكنه كان ضروريا لمواجهة ما أسماه بـ"الوضع الخطير"، وطلب تفهم الجمهور لهذه المسألة. وسوف تصبح القواعد الجديدة سارية المفعول اعتبارا من اليوم الأربعاء وسوف تظل سارية حتى إشعار آخر.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضاعف فيه عدد الحالات المرتبطة بالتجمعات في الكنائس في منطقة سيول الكبرى، مما ساهم في نمو مقلق لعدد الإصابات الجديدة، التي ظلت بثلاثة أرقام لليوم الخامس على التوالي أمس الثلاثاء. وحتى ظهر أمس الثلاثاء، تم اكتشاف 457 حالة إصابة مؤكدة مرتبطة بكنيسة "سارانغ جيه إيل" في شمال سيول.