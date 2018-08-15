كوريا تفرض نظام التباعد الاجتماعي الإلزامي بالمستوى 2 في منطقة العاصمة

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اعتبارا من اليوم الأربعاء، ستطبق حكومة كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي بالمستوى 2 بشكل كامل في منطقة سيول الكبرى، وسط عودة الزيادة المتفجرة للإصابات بفيروس كورونا-19 في منطقة العاصمة.وبموجب القواعد الإلزامية، سيتم حظر كل الاجتماعات والتجمعات والأحداث المباشرة الداخلية التي تضم أكثر من 50 شخصا، أو أكثر من 100 شخص في الهواء الطلق، وذلك من حيث المبدأ في منطقة سيول الكبرى، حتى يوم 30 أغسطس.وفي هذا الساق، سيتم حظر المعارض الفنية وجلسات الاستماع العامة واختبارات التوظيف، وكذلك الأحداث الشخصية مثل حفلات الزفاف والجنازات، إذا تجاوز عدد المشاركين فيها 50 شخصا.وسوف يواجه المخالفون للحظر غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين وون. كما سيتم حظر الصلوات والتجمعات المتعلقة بالكنائس في منطقة العاصمة سيول، وإغلاق حوالي 12 نوعا مما يسمى بـ"المرافق عالية الخطورة"، مثل النوادي الليلية وغرف الكاريوكي ومطاعم البوفيه ومقاهي الإنترنت، وإغلاق المرافق العامة الداخلية مثل المتاحف والمعارض الفنية والمكتبات.