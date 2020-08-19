واشنطن تقول إنها تنسق مع سيول بشكل منتظم حول قضايا كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "تنسقان بانتظام" بشأن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية، بما في ذلك تنفيذ العقوبات والتعاون بين الكوريتين.وأدلى متحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات أمس الثلاثاء، ردا على الاقتراح الذي أعلنه وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" بأن يقوم البلدان بمراجعة وإدخال تحسينات على "مجموعة العمل الخاصة بكوريا الشمالية"، للمساعدة على تعزيز التعاون بين الكوريتين.وعندما سئل المتحدث عن اقتراح "لي"، قال لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنسقان بانتظام بشأن الجهود الدبلوماسية، وتنفيذ العقوبات وإنفاذها، والتعاون بين الكوريتين.وكان الوزير "لي" قد أعلن هذا الاقتراح أمس الثلاثاء خلال اجتماع مع السفير الأمريكي في سيول "هاري هاريس"، حيث أعرب عن أمله في أن يتمكن هو و"هاريس" من العمل معا لفتح عصر ما أسماه بـ"مجموعة العمل 2.0". وقال الوزير "لي" إنه يجب إعادة تعديل مجموعة العمل وتنظيمها بطريقة تسهّل تنمية العلاقات بين الكوريتين وسياسات السلام في شبه الجزيرة الكورية.وردا على ذلك، قال السفير "هاريس" إن الولايات المتحدة تدعم بقوة التعاون بين الكوريتين وتعمل على إيجاد طرق للقيام بذلك من خلال مجموعة العمل.