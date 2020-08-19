رئيس الوزراء السابق يجري اختبار فيروس كورونا بعد اتصال غير مباشر بمصاب

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أجرى النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم، رئيس الوزراء السابق، "لي ناك يون"، اختبار فيروس كورونا وتم عزله ذاتيا يوم أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تبين أنه كان على اتصال غير مباشر بمريض مصاب بالفيروس.وقال مكتب "لي" أمس إن رئيس الوزراء السابق ظهر في برنامج إذاعي على شبكة "سي بي إس" أول من أمس، وأجرى اختبار الفيروس بعد إخطاره بأن أحد أعضاء فريق التمثيل الذي ظهر قبله في البرنامج قد ثبتت إصابته بالفيروس.وبحسب ما ورد، استخدم "لي"، الذي يخوض حاليا السباق على زعامة الحزب، كرسيا وميكروفونا كان قد استخدمه المريض المؤكدة إصابته، لكنه لم يقم بأي اتصال جسدي مباشر معه.وأضاف مكتب "لي" أنه يخطط لتعليق جميع الأحداث المجدولة والبقاء في منزله حتى يتلقى نتائج الاختبار. ومن جانبه، قال النائب "بارك جو مين" الذي يشارك أيضا في السباق على تولي قيادة الحزب، إنه سيلغي أيضا أحداثه المقررة حتى صباح اليوم الأربعاء، حتى تظهر نتائج اختبار "لي".