خطط حكومية لتخفيض معدل الزيادة القصوى للإيجارات إلى 2.5%

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تخطط الحكومة الكورية لإجراء تخفيض حاد في معدل الزيادة القصوى المطبقة عند التحويل من نظام الإيجار القائم على الودائع، "جون سيه"، إلى نظام الإيجار الشهري، في عقود الإسكان.وكشف وزير المالية "هونغ نام كي" عن هذه الخطة اليوم الأربعاء في تصريحات أدلى بها خلال افتتاح اجتماع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، الذي يركز على الأوضاع الحالية في سوق العقارات المحلية.وقال "هونغ" إن الحكومة ستخفض معدل زيادة الإيجارات من 4% حاليا، إلى 2,5%. وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة قررت السعي إلى هذا التخفيض بالنظر إلى الانتقادات القائلة بأن السعر الحالي قد يدفع المزيد من الملاك إلى التحول من من نظام الإيجار القائم على الودائع، "جون سيه"، إلى نظام الإيجار الشهري، وكذلك بسبب زيادة العبء المالي على المستأجرين.وبالإضافة إلى ذلك، من أجل حماية المستأجرين من الرفض التعسفي أو الكاذب لتجديد العقد، ستسمح الحكومة للمستأجرين بالوصول بسهولة إلى المعلومات عن مساكنهم لفترة زمنية معينة، حتى بعد مغادرتهم لها.