طلاب الطب يقاطعون الامتحان الحكومي احتجاجا على الإصلاحات الحكومية الطبية

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قرر طلاب الطب في جميع أنحاء كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء مقاطعة امتحان الشهادة الحكومية والفصول الدراسية احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح القطاع الطبي.وقالت جمعية طلاب الطب الكوريين إنها وافقت على مقترحات للعمل الجماعي بعد إجراء استبيان لآراء أعضائها خلال عطلة نهاية الأسبوع، موضحة أن 81,5% من المتقدمين لامتحان التأهيل الحكومي للممارسين الطبيين يؤيدون تلك المقاطعة.وقد تم تحديد موعد الامتحان الحكومي في الأول من سبتمبر.وأضافت الجمعية أن 91,3% من المشاركين في الاستبيان قالوا إنهم يؤيدون إجراء غياب جماعي من الصفوف الدراسية.وقالت الجمعية إن الإجراءات المخطط لها يمكن أن تضر بمستقبل الطلاب وتعطل الخدمات الطبية، لكن الطلاب على استعداد لتحمل مثل هذا الضرر.وفي المقابل، دعت الرابطة الكورية للكليات الطبية، وهي مجموعة مكوّنة من 40 كلية ومدرسة طبية في جميع أنحاء البلاد، طلابَ الطب إلى التخلي عن تلك الخطط الاحتجاجية.