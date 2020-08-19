قاذفات قنابل أمريكية تحلق بالقرب من كوريا قبل التدريبات المشتركة بين البلدين

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أطلقت الولايات المتحدة ست قاذفات قنابل بالقرب من شبه الجزيرة الكورية قبل أن تبدأ التدريبات العسكرية المشتركة الصيفية السنوية، أمس الثلاثاء، بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.ووفقا لقيادة القوات الجوية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ اليوم الأربعاء، حلقت أربع قاذفات استراتيجية من طراز "بي-1 بي لانسر"، وطائرتان قاذفتان من طراز "بي-2 سبيريت ستيلث"، فوق المياه بين كوريا الجنوبية واليابان وفي المجال الجوي بالقرب من اليابان، أول من أمس الاثنين.وقد أقلعت اثنتان من قاذفات القنابل من طراز "بي- 1 بي" من إحدى القواعد الجوية في ولاية تكساس، وأقلعت الاثنتان الأخريان من قاعدة جوية في "غوام"، بينما أقلعت القاذفتان المتبقيتان من قاعدة جوية في "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي.وقد أجرت اثنتان من القاذفات تدريبات جوية مشتركة مع طائرات مقاتلة يابانية.وصرحت مصادر في سلاح الجو الأمريكي بأن المهام التي أجريت يوم الاثنين تظهر قدرة قيادة الضربات العالمية التابعة للقوات الجوية الأمريكية على تنفيذ ضربات قاتلة وبعيدة المدى في أي وقت وفي أي مكان.