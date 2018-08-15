الرئيس مون يؤكد أن قوة التغيير دائما بيد الشعب

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بمناسبة حلول العام الثالث لبدء نظام الالتماسات الشعبية على موقع مكتب الرئاسة على الإنترنت صرح الرئيس "مون جيه إين" بأنه سيقف إلى جانب الشعب حتى النهاية مؤكدا على أن قوة التغيير دائما بيد الشعب .جاء ذلك في حساب الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، حيث قال: إن الحكومة بذلت أقصى ما بوسعها من جهد استجابة لأصوات الشعب والتزاما بالوعد الذي قطعته على نفسها بأن تستجيب الحكومة إذا طلب الشعب.وذكر الرئيس أن حوالي 340 مليون شخص زاروا صفحة الالتماس الشعبي حتى الآن وشارك 150 مليونا في التعبير عن آرائهم عبر الصفحة، مضيفا أنه بدأ في تنفيذ النظام من أجل تعزيز التواصل مع الشعب وأن الحكومة تعلمت الكثير من هذه التجربة.وأشار إلى أنه تم طرح العديد من القضايا الملحة، أبرزها تعزيز الحياة الآمنة للأطفال وضرورة التضامن مع الجيران المحتاجين إلى جانب مناقشة السبل الرامية إلى تقدم المجتمع الكوري إلى الأمام مثل "إنشاء جهة تراقب فساد كبار الموظفين الحكوميين وتعزيز التعاون الدولي لحل مشكلة الغبار الدقيق وتحويل رجال الإطفاء إلى موظفين حكوميين.وقال الرئيس "مون جيه إين" إنه رد حتى اليوم على 178 التماسا وهو دائم السعي إلى توفير الحلول من خلال سن القوانين ومراجعتها وإصدار الأنظمة التي تحقق ذلك، مضيفا أنه على الرغم من وجود بعض القضايا التي لم تتمكن الحكومة من الرد عليها فإن عملية طرح مختلف القضايا ومناقشتها بحد ذاتها تكتسب أهمية كبيرة.وأردف يقول إن مشاركة المواطنين الفعالة وتعاونهم الكبير وسط أزمة جائحة كورونا قدمت دعما كبيرا للحكومة، مؤكدا على أننا نواجه أزمة جديدة مع تزايد عدد المصابين الجدد بالجائحة ولكننا سنتغلب عليها أيضا.