خطة حكومية لإنشاء مدارس خضراء تجمع بين التعليم عبر الإنترنت والتعليم التقليدي

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تعمل الحكومة على تحويل المدارس القديمة إلى مدارس مستقبلية تجمع بين التعليم عبر الإنترنت والتعليم التقليدي خارج الإنترنت من خلال استخدام التقنيات الرقمية والصديقة للبيئة.وانطلاقا من هذه الفكرة زار الرئيس "مون جيه إين" اليوم مدرسة "تشانغ دوك" الإعدادية للبنات وهي المدرسة الأولى في سيول ضمن مشروع المدارس الخضراء والذكية الذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الكورية الجديدة .وأوضح مكتب الرئاسة أن المدرسة التي شهدت 75 عاما من التاريخ تتحول إلى مدرسة متقدمة من خلال إدخال نظام التعليم الرقمي المناسب لما يسمى بـ"العصر عن بعد" ونظام الطاقة الصديقة للبيئة بما في ذلك الألواح الشمسية.وشارك الرئيس في درسيْن باستخدام جهاز كمبيوتر لوحي مزود ببرامج التعليم عوضا عن الكتب المدرسية حيث جرب درسا لمادة الرياضيات باستخدام برنامج "ألجيوماث" الكوري الخاص لتعلم الرياضيات ودرسا للعلوم باستخدام الواقع المعزز بواسطة تطبيق الهواتف الذكية.وقال إن التعليم يمثل أهم قطاعات الاستثمار من أجل بناء مستقبل جديد، معربا عن أمله في أن تتيح المدارس المستقبلية الفرصة للطلاب للإحساس بالتغير في الحياة اليومية عبر الخطة الكورية الجديدة.الجدير بالذكر أن الحكومة ستضخ 18 تريليون وون في المشروع حتى عام 2025.