رئيس الوزراء الكوري الشمالي الجديد يقوم بزيارة تفقدية للمناطق التي تضررت بالفيضانات الأخيرة

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قام "كيم دوك هون" رئيس الوزراء الكوري الشمالي الجديد بزيارة تفقدية للمنطقة التي تضررت من الفيضانات الأخيرة في مقاطعة شمال "هوانغ هيه" لمتابعة أعمال إعادة الإعمار هناك الأمر الذي يعد أول عمل رسمي يقوم به بعد توليه المنصب.أفادت الإذاعة المركزية الكورية الشمالية اليوم بأن العضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي لحزب العمل، رئيس الوزراء "كيم" تفقد أعمال إعادة الإعمار في منطقة "اون با" الواقعة في المقاطعة الكورية الشمالية حيث شدد كيم على ضرورة إعطاء الأولوية إلى مصلحة الشعب أثناء القيام بأعمال إعادة الإعمار مؤكدا على أهمية بذل الجهود لتوفير ظروف الحياة الآمنة للسكان المتضررين قبل كل شيء.كما طالب بسرعة ترميم ضفاف وأبواب تفريغ المياه في سد "اون با" وتقديم مواد البناء لإنشاء بيوت جديدة أولا.ويذكر أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" كان قد زار بنفسه هذه المنطقة في أوائل هذا الشهر بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة، حيث أغرقت الفيضانات مساحات كبيرة من حقول الأزر وحوالي 730 بيتا إلى جانب انهيار 179 بيتا.وتعد هذه الزيارة هي الزيارة العلنية الأولى لـ"كيم" منذ تعيينه رئيسا للوزراء في اجتماع عقده المكتب السياسي لحزب العمل يوم 13 من هذا الشهر. و"كيم دوك هون" واحد من كبار الموظفين ذوي المعرفة بالاقتصاد في كوريا الشمالية. وبالرغم من أنه في 59 من العمر فهو يعتبر شابا نسبيا ليتولى منصب رئيس الوزراء، وعضوية اللجنة الدائمة للمكتب السياسي.