الحكومة تمدد تحذير السفر الخاص حول العالم لمدة شهر واحد

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مددت الحكومة تحذير السفر الخاص حول العالم الذي كانت الحكومة قد أطلقته لمكافحة جائحة كورونا لمدة شهر واحد مرة أخرى.صرحت وزارة الخارجية اليوم بأنها قامت بتمديد هذا التحذير إلى يوم 18 من شهر سبتمبر القادم بعد أن كانت قد أطلقته لغاية يوم 19 من هذا الشهر.وأوضحت الوزارة أنها قررت إعادة التحذير بعد استمرار منظمة الصحة العالمية في الإعلان عن اعتبار كورونا جائحة عالمية، وتفشي الجائحة في مختلف أنحاء العالم، وزيادة عدد حالات الإصابة المحلية والخارجية، واستمرار إجراءات القيود على السفر في الكثير من الدول والتوقف عن تشغيل الرحلات الجوية.يذكر أن الحكومة كانت أصدرت هذا التحذير الخاص لأول مرة يوم 23 من شهر مارس الماضي ، وتمديد فترة التحذيرهذه هي المرة الرابعة.ونصحت الوزارة الكوريين المقيمين في البلاد بإلغاء الرحلات إلى الخارج أو تأجيلها، كما نصحت الكوريين المقيمين في الخارج بالالتزام بقواعد النظافة الصحية ومنع الخروج من البيوت أو التنقلات وتقليل الاتصالات مع الآخرين إلى أبعد الحدود حتى لا يتعرضوا لأضرار الإصابة بكورونا.