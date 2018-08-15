دبلوماسي صيني رفيع يزور بوسان بعد غد

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من المتوقع أن يقوم الدبلوماسي الصيني الكبير "يانغ جيتشي" بزيارة إلى مدينة "بوسان" الكوريةوقال الناطق باسم مكتب الرئاسة "كانغ مين سوك" اليوم أن مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني " يانغ " " سيقوم بزيارة إلى المدينة الكورية خلال يومي 21 و22 من هذا الشهر تلبية لدعوة مستشار الأمن القومي الكوري "سو هون". ومن المتوقع أن يعقد الطرفان اجتماعا يوم 22 من هذا الشهر.ومن الجدير بالذكر أن يانغ الذي يشرف على السياسة الخارجية الصينية زار البلاد لأول مرة منذ نحو عامين وكان ذلك في شهر يوليو من عام 2018. ويذكر أيضا أن زيارته إلى البلاد تعتبر الأولى لواحد من كبار المسؤوليين الصينيين بعد تفشي جائحة كورونا.صرح "كانغ" بأن الطرفين سيتبادلان الآراء حول التعاون الكوري الصيني في مكافحة الجائحة والعلاقات الثنائية وتبادل زيارات المسؤولين رفيعي المستوى ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.ردا على سؤال عن إمكانية مناقشة مسألة زيارة الزعيم الصيني "شي جين بينغ" إلى البلاد أجاب مسؤول في مكتب الرئاسة بأنه يتوقع أن تكون من الموضوعات التي ستتطرق إليه المباحثات بين الجانبين . كما أضاف أنه يتوقع إجراء التشاور حول عقد مؤتمر القمة الكورية الجنوبية والصينية واليابانية بصفة كوريا دولة مضيفة له وسبل التبادلات رفيعة المستوى تماشيا مع تخفيف تداعيات الجائحة.وأشار إلى أن المباحثات بين "سو" و"يانغ" ستكون الأولى بينهما بعد تولي "سو" منصب مستشار الأمن القومي، متوقعا أن تسود الصراحة والعمق أجواء المباحثات بين الجانبين .