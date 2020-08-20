القاذفات الأمريكية تحلق بالقرب من شبه الجزيرة الكورية

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قال الجنرال "ريتشارد كلارك" بالقوات الجوية الأمريكية أمس الأربعاء إن التحليق الأخير للقاذفات الأمريكية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية كان من أجل إظهار الردع ضد التهديدات الإقليمية وطمأنة حلفاء الولايات المتحدة.وأضاف الجنرال إن قاذفات القوات الجوية الأمريكية ستواصل تقديم الضمانات الأمنية، وستواصل أداء مهمة الردع ضد القدرات التقليدية والنووية لكوريا الشمالية.جاءت هذه التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس أركان القوات الجوية للردع الاستراتيجي والتكامل النووي خلال منتدى افتراضي استضافه معهد "ميتشل" لدراسات الفضاء.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حلقت أربع قاذفات أمريكية من طراز "B-1B" لانسرز، واثنتين من طراز "B-2" الشبح، بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، في اليوم السابق لإطلاق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريباتهما الصيفية المشتركة السنوية.وقال "كلارك" إنه غير متأكد مما إذا كانت الولايات المتحدة ستجري تدريبات مشتركة لقاذفات القنابل مع كوريا الجنوبية، ردًّا على سؤال حول هذا الشأن.لكنه قال إن قاذفات القنابل الأمريكية موجودة للتأكد من أن حلفاء الولايات المتحدة يدركون أنها قادرة وجاهزة.