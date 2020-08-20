محادثات تقاسم تكاليف الدفاع لا تحقق تقدمًا يُذكر

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أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع تجري حاليًّا مع الرئيسة الجديدة لفريق التفاوض الأمريكي، ولكن دون إحراز تقدم يُذكر.ووفقًا للوزارة، فقد أجرى كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين "جيونغ إيون بو" المفاوضات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني مع نظيرته الأمريكية "دونا ويلتون" منذ أوائل هذا الشهر.وقد أجرى "جيونغ" محادثة هاتفية مؤخرًا مع "ويلتون"، التي تم تعيينها رسميًّا في أوائل أغسطس كمبعوثة جديدة لمفاوضات صفقة تقاسم تكاليف الدفاع، التي تسمى باتفاقية الإجراءات الخاصة.وقد أدى استبدال كبير المفاوضين الأمريكيين إلى زيادة الآمال في إحداث زخم جديد في المفاوضات المتوقفة، ولكن ورد أن المحادثات الهاتفية الأخيرة بين "جيونغ" و"ويلتون" لم تحقق سوى تقدم ضئيل، حيث أكد الجانبان للتو الاختلافات في مواقفهما.لكن كبار المفاوضين اتفقوا على حل القضية في أسرع وقت ممكن.