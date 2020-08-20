بيونغ يانغ تكشف عن خطتها الاقتصادية الخمسية الجديدة في مؤتمر الحزب العام المقبل

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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الحزب الحاكم سيعقد مؤتمرًا نادرًا لحزب العمال الحاكم في يناير، ليتم الكشف عن خطة خمسية جديدة للتنمية الاقتصادية.وأفادت وكالة الأنباء المركزية في الشمال اليوم الخميس أن اللجنة المركزية للحزب عقدت اجتماعًا كاملًا أمس الأربعاء، وقررت عقد المؤتمر في الثامن من يناير.وقال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" –الذي ترأس اجتماع الحزب– إن المؤتمر الثامن سيراجع عمل هذا العمل وعمل اللجنة المركزية للحزب.وقال "كيم" إن المؤتمر سيقدم أيضًا خطة خمسية جديدة للتنمية الاقتصادية الوطنية، بما في ذلك توجهات العمل للعام المقبل.وقال "كيم" أيضًا إن المؤتمر المرتقب سيحلل بشكل شامل الانحرافات وأوجه القصور في تنفيذ القرارات التي اتخذت في مؤتمر الحزب السابق في البلاد.كما أشار الاجتماع العام للحزب إلى أن خطة التنمية الاقتصادية الحالية للبلاد قصرت كثيرا في تحقيق أهدافها، لأنها فشلت في تحسين حياة الناس في مواجهة الظروف الداخلية والخارجية الصعبة.تم الكشف عن الخطة الخمسية الحالية خلال المؤتمر السابع الذي عقد في مايو 2016، وهو أول اجتماع من نوعه يعقد منذ تولى "كيم" منصب رئيس الدولة.