وزير التوحيد يجتمع مع السفير الصيني

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التقى وزير التوحيد "لي إن يونغ" بالسفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "شينغ هايمينغ" أمس الأربعاء، وطلب تعاون بكين في دفع العلاقات بين الكوريتين.وفي الاجتماع الذي عُقِد في مكتب "لي"، قال الوزير إن تحسين العلاقات بين الكوريتين ضروري ليس فقط للكوريتين، ولكن أيضًا من أجل السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا.وأضاف "لي" أن بكين دعمت الحوار بين كوريا الشمالية والجنوبية في الماضي، ودعمت كذلك نهج سيول لحل القضايا من خلال الحوار والتفاوض، وطلب مواصلة ذلك الدعم.ودعا "لي" إلى التعاون وسط تفشي وباء كورونا، وشدد أيضًا على أهمية الجهود الإنسانية المشتركة في الصحة العامة والطب.وردًّا على ذلك، قال "شينغ" إن الصين تدعم بثبات الحوار والسلام ونزع السلاح النووي والازدهار والتقدم في شبه الجزيرة الكورية، وتسعى في النهاية إلى توحيدها السلمي.