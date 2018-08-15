السلطات الصحية تدعو إلى تعاون المواطنين والالتزام بتعليمات الحجر الصحي الصارمة

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قالت سلطات الحجر الصحي إن قواعد التباعد الاجتماعي المشددة، التي فُرِضت في منطقة العاصمة سيئول، ستبدأ في إظهار النتائج في أواخر هذا الشهر، أو أوائل الشهر المقبل.وقام نائب مدير المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "كوون جون ووك" بنقل تلك الرسالة في إحاطة إعلامية منتظمة أمس الأربعاء، حيث حث الجمهور على الالتزام بأمانة بالمستوى الثاني من قواعد التباعد الاجتماعي، الذي بدأ سريانه في سيول ومقاطعة "كيونغ كي" ومدينة "إنتشون".وقال "كوون" إن عطلة نهاية الأسبوع القادمة ستكون فترة حاسمة ومؤشرًا على نجاح الإرشادات المشددة في احتواء الموجة الأخيرة، بالنظر إلى أن فترة الحضانة القصوى للفيروس هي أسبوعان.وقال نائب المدير إن الاستجابة الحالية ستكون مثمرة إذا كان من السهل تتبع العديد من الإصابات الأخيرة وتبين أنها مرتبطة بكنيسة "سارانغ جيل" في سيول. لكنه حذر من أن الأمر ربما لن يكون كذلك، وربما ينتشر الفيروس إلى العديد من المناطق الأخرى ويسبب أزمة أكبر للأمة.