فشل اجتماع وزارة الصحة والجمعية الطبية الكورية حول خطة الإصلاح الطبي

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فشل الاجتماع الذي عُقِد بين وزارة الصحة والجمعية الطبية الكورية في تسوية الخلافات حول خطة الحكومة للإصلاح الطبي، بما في ذلك زيادة عدد الأطباء المرخصين.وأجرى وزير الصحة والرعاية الاجتماعية "بارك نيونغ هو"، ورئيس الجمعية الطبية الكورية "تشيه ديه-زيب" ساعتين تقريبًا من المناقشات في أحد فنادق سيول أمس الأربعاء.لكن الوزير قال للصحفيين عقب الاجتماع إن الجانبين عجزا عن التوصل إلى اتفاق، وأضاف أنه لم تتم مناقشة خطة الجمعية الطبية الكورية للإضراب، خلال الاجتماع.وقد نظمت النقابة الطبية إضرابًا عن العمل احتجاجًا على خطة الحكومة يوم الجمعة الماضي، وهددت بتنفيذ إضراب آخر لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الأربعاء المقبل.وقال الوزير "بارك" إن الحكومة لا تزال على استعداد لإجراء محادثات إذا توصل الأطباء إلى حل أفضل من هدف الحكومة المتمثل في زيادة حصص القبول في كليات الطب، لحل حالة عدم التوزان بين عدد الأطباء الممارسين في سيول والأجزاء الأخرى من البلاد. وقال أيضا إن الحكومة تخطط لمراجعة واستكمال مقترحاتها السابقة للإصلاح الطبي.