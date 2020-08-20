كوريا الجنوبية تنشئ صندوقًا بقيمة 400 مليار وون للشركات الناشئة الرقمية

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قال وزير المالية "هونغ نام كي" اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية ستنشئ صندوقًا بقيمة 400 مليار وون بحلول عام 2024، لدعم الشركات الرقمية الناشئة.وكشف الوزير عن الخطة في اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، قائلًا إن الصندوق من المتوقع أن يساعد الشركات الناشئة الواعدة في تسويق تقنياتها.وقال "هونغ" إن الحكومة ستنشئ الصندوق وتسعى إلى توحيد البيانات، بالإضافة إلى وضع مبادئ توجيهية لصفقات البيانات، وستدعم بنشاط الجهود المبذولة لتعزيز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.وتابع أن الحكومة ستنشئ أيضًا "سدًّا للبيانات" في القطاع الصناعي، لتحفيز الابتكار في قنوات التوريد وخلق منتجات وخدمات جديدة.بالإضافة إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء بالسعي إلى رقمنة سلاسل التوريد العامة، والجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات المتراكمة في مجالات متنوعة من التخطيط والبحث والتطوير والإنتاج والتوزيع والتصدير.