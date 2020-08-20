طائرات عسكرية روسية تنتهك منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

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قال مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية إن ست طائرات عسكرية روسية انتهكت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية أمس الأربعاء.ووفقًا للمسؤول العسكري اليوم الخميس، فقد دخلت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "Tu-95MS" وأربع طائرات عسكرية أخرى منطقة تحديد الهوية لكوريا الجنوبية، بالقرب من جزر دوكدو في أقصى شرق كوريا الجنوبية، في وقت مبكر من الأربعاء.وقال المسؤول إن الطائرات الروسية ظلت في المنطقة لمدة 20 دقيقة، قبل أن تحلق في منطقة الدفاع الجوي اليابانية. وقد قام سلاح الجوي الكوري الجنوبي بإرسال طائرات مقاتلة على الفور إلى المنطقة.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن طائرتين قاذفتين من طراز "Tu-93MS" قامتا "برحلة روتينية فوق مياه محايدة" في البحر الشرقي وشمال شرق المحيط الهادي لمدة سبع ساعات.ويأتي هذا بعد تحليق ست قاذفات استراتيجية أمريكية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية يوم الاثنين الماضي، حيث أجرت الولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة مع اليابان، قبل أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية المشتركة الصيفية.