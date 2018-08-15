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فيلم المطاردة والأكشن "أنقذني من الشر فقط"، الذي لعب دور البطولة فيه الممثلان "لي جونغ جيه"،و"هوانغ جونغ مين"، يتربع على قمة أكثر الأفلام رواجًا لهذا الصيف.وفقًا لشباك تذاكر الأفلام المتكاملة التابعة للاتحاد الكوري لتنمية السينما، تغلَّب الفيلم يوم 18 من هذا الشهر على فيلم "شبه الجزيرة" الذي كان قد بدأ عرضه قبله بـ3 أسابيع من حيث عدد المشاهدين بعد أن بلغ إجمالي عدد مشاهديه 3 ملايين و811 ألف مشاهد.أما إجمالي عدد المشاهدين حتى أمس، فقد بلغ 3 ملايين و874 ألف مشاهد، وبلغ عدد مشاهدي فيلم "شبه الجزيرة" 3ملايين و795 ألف مشاهد، ليحتلا المركزين الثاني والثالث على التولي في مجال بيع التذاكر خلال هذا العام.تجدر الإشارة إلى أن فيلم "كبار المسؤولين في نامسان"، الذي بدأ عرضه في شهر يناير الماضي، قد بلغ عدد مشاهديه 4 ملايين و750 ألف مشاهد ليحتل المركز الأول في هذا المجال.من ناحية أخرى، تم بيع فيلم "شبه الجزيرة" بيعًا مسبقًا إلى الدول الأجنبية، حيث بدأ يُعرَض فيها ليسجل نتائج جيدة هناك. وبعد بدء عرضه في آسيا وكندا، من المقرر افتتاح عرضه غدا في 126 دارا للسينما في معظم المدن الأمريكية بما في ذلك بوستون، وشيكاغو، ولاس فيغاس.وحتى أمس تجاوز حجم بيع تذاكر الفيلم في21 دولة 50 مليون دولار. ومن المتوقع أن يبدأ عرضه في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا في فصل الخريف القادم، وفي اليابان وغيرها في شهر يناير من العام القادم.