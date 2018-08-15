288 حالةَ إصابة جديدة بكورونا في البلاد

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مع استمرار تفشي جائحة كورونا خاصةً في الكنائس بالعاصمة ومحيطها، قارب عدد حالات الإصابة الجديدة بالجائحة 300 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الأخير من يوم الرابع عشر إلى أمس ألفا و500 حالة، في الوقت الذي زادت فيه أعداد المدن والمقاطعات التي شهدت تفشي الجائحة من 9 مدن ومقاطعة إلى 15 مدينة ومقاطعة مما يشير إلى انتشارالجائحة في مختلف أنحاء البلاد.صرح مركز التعامل مع الأوبئة بأن عدد حالات الإصابة الجديدة قد بلغ 288 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بحيث بلغ إجمالي حالات الإصابة التراكمية 16 ألفا و346 حالة.بصورة خاصة، فقد بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة في العاصمة سيول ومقاطعة كيونغكي ومدينة إنتشون 5 آلاف و150 حالة ليتجاوز حاجز 5 آلاف حالة.ومن بين حالات الإصابة الجديدة الـ288، هناك 276 حالة محلية الأصل و12 حالة وافدة من الخارج.أما في العاصمة ومحيطها، فيزداد عدد حالات الإصابة الجديدة من ذوي العلاقة مع كنيسة "سارانغ جيل" في منطقة "سونغ بوك" بسيول باستمرار. وقال المركز إن عدد حالات الإصابة الجديدة من ذوي العلاقة بالكنيسة قد زاد إلى 166 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي عدد الحالات التراكمية 623 حالة. يُذكر أن الإصابات الجماعية في الكنيسة انتشرت إلى 114 مكانًا على الأقل بما في ذلك مرافق دينية أخرى ومرافق طبية ومنشآت للرعاية.علاوة على ذلك، فقد زادت أعداد الوفيات بحالة واحدة خلال يوم أمس، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات التراكمية 307 حالات.