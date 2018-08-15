زيادة الدخل والإنفاق للأسر الكورية نتيجة للدعم المالي

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زاد دخل وإنقاق الأسر الكورية في الربع الثاني من هذا العام رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنةً بالعام السابق.وفقا لتقرير "أوضاع الأسر الكورية في النصف الثاني من عام 2020" الذي أعدته هيئة الإحصاءات الكورية، فقد بلغ معدل دخل الأُسَر الكورية الشهري في الربع الثاني منه 5 ملايين و272 ألفَ وون بزيادة نسبتها 4.8 % مقارنةً بنفس الربع من العام السابق.وقد لعب الدخل الخاص بالنقل الذي يحتوي على الدعم المالي المقدم من الحكومة للتغلب على تداعيات الجائحة دورا كبيرا في زيادة الدخل، حيث بلغ دخل النقل في الربع الثاني من هذا العام 985 ألف وون بزيادة أكثر من 80 % مقارنة بالعام السابق.ولكن بلغ دخل العمل 611 ألف وون لينخفض بـ5.3 % مقارنة مع العام الماضي، بينما بلغ دخل التشغيل 942 ألفَ وون لينخفض بـ4.6% بالمقارنة مع العام الماضي.كما زاد إنفاق الأسر الكورية في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي متأثرا بالدعم المالي المقدم من الحكومة.وقد بلغ حجم إنفاق الأسر المكونة من أكثر من فرد واحد 3 ملايين و882 ألف وون بزيادة نسبتها 1.4 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بحيث زاد إنفاق الاستهلاك بـ2.7 % بينما انخفض إنفاق غير الاستهلاك 2.3 %.