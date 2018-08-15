أول مفاعل نووي في محطة براكة الإماراتية يبدأ في نقل الكهرباء

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بدأ المفاعل النووي للطاقة الكهربائية في محطة "براكة" الإماراتية، والتي تَستخدم تقنية كورية جنوبية، في نقل الطاقة الكهربائية.وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أمس عن استكمال عملية الربط الآمن لأُولَى محطات براكة للطاقة النووية مع شبكة الكهرباء الرئيسة لدولة الإمارات.ونتيجة لذلك، فقد بدأ استخدام الطاقة الكهربائية المولودة في المحطة الإماراتية بالفعل.بهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، عن الشكر لمؤسسة الكهرباء الكورية وغيرِها على المشاركة في إنشاء المحطة.كان من المقرر أن يُقِيم الجانبُ الإماراتي مراسم خاصة احتفالا بتشغيل المفاعل الأول ونقْلِ الكهرباء إلا أنه لم يُقِمْها لمنع تفشي جائحة كورونا.من المتوقع أن يتم إنشاء 4 مفاعلات نووية في محطة براكة باستخدام التقنية الكورية لتغطي25 % من إجمالي الاحتياجات الإماراتية من الكهرباء.