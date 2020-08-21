ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني في يوليو

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في يوليو، بسبب ارتفاع أسعار السلع النفطية والمنتجات الزراعية.ووفقًا لبنك كوريا اليوم الجمعة، فقد سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات 102.68 نقطة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 2% عن الشهر السابق.ويمثل المؤشر –الذي يعد مقياسًا للتضخم المستقبلي– الشهر الثاني على التوالي للنمو على أساس شهري، بعد أن ظل ثابتًا في مايو مقارنةً بأبريل.ولكن على أساس سنوي، سجل المؤشر انخفاضًا بنسبة 0.8% في يوليو، ليستمر الانخفاض على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي.وارتفعت قيمة المؤشر للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكين بنسبة 3.7% الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 6%، بسبب أطول مدة للرياح الموسمية على الإطلاق في تاريخ البلاد.وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.4% على أساس شهري في يوليو، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وارتفعت أسعار قطاع الخدمات بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق له.