مسؤول أمريكي: تقاسم تكاليف الدفاع هو تقاسم للأعباء الأمنية

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الخميس إن مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا تتعلق فقط بالتكلفة، بل تتعلق بتقاسم الأعباء الأمنية.وأدلى مساعد وزير الخارجية "كلارك كوبر"، المسؤول عن مكتب الشؤون العسكرية والسياسية بوزارة الخارجية الأمريكية، بهذه التصريحات خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين في واشنطن.وفيما يتعلق بالمحادثات المتوقفة، أجاب "كوبر" بأن المحادثات مستمرة، وقال إنه بينما كان هناك فترة توقف، فإنَّ الولايات المتحدة تعيد تناول هذه القضية بالتأكيد، مضفًا أنها ليست مجرد تقاسم للتكاليف، ولكن "تقاسم الأعباء الأمنية في شبه الجزيرة الكورية".كما شدد على أن واشنطن أظهرت "مرونة كبيرة" في المحادثات، وأن الجانبين يواصلان العمل "لإيجاد اتفاق مقبول للطرفين".