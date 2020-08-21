أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين يزور بوسان اليوم الجمعة

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أفادت تقارير أن الدبلوماسي الصيني رفيع المستوى "يانغ جيتشي" سيتوجه إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، بعد محادثات رفيعة المستوى في سنغافورة.ووفقًا لوسائل الإعلام في سنغافورة، فسوف يتوجه "يانغ" –مدير مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني– إلى بوسان، بعد زيارته التي استغرقت يومين إلى سنغافورة، حيث أجرى "يانغ" محادثات هناك مع رئيس الوزراء "لي هسين لونغ" ومسؤولين كبار آخرين.ولم يتم الكشف عن تفاصيل الزيارة بعد، ولكن ورد أن "يانغ" والمسؤولين السنغافوريين ناقشوا القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل التجارة الثنائية والشؤون الدبلوماسية والقضايا الإقليمية.ومن المتوقع أن تكون زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" المرتقبة إلى كوريا الجنوبية إحدى النقاط الرئيسية للنقاط خلال زيارة "يانغ" إلى بوسان.