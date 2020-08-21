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السياسية

رئيس الوزراء يحث المشاركين في التجمع على سرعة الخضوع للاختبارات

Write: 2020-08-21 11:17:45

رئيس الوزراء يحث المشاركين في التجمع على سرعة الخضوع للاختبارات

Photo : YONHAP News

حث رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" الأشخاص الذين شاركوا في التجمع الحاشد يوم السبت الماضي في وسط مدينة سيول على إجراء اختبار كورونا في أقرب وقت ممكن.
وقدم رئيس الوزراء هذا الطلب اليوم الجمعة، بينما كان يترأس اجتماعًا حكوميًّا بشأن الاستجابة لفيروس كورونا.
وقال "تشونغ" إنه من الضروري أن تقوم الحكومة بسرعة اختبار أعضاء وزوار كنيسة "سارانغ جيل" وجميع المشاركين في المسيرة، بالإضافة إلى وضع المصابين بالعدوى في الحجر الصحي.
وصرح "تشونغ" أن الحكومة والبلديات المحلية ستحرص على عدم تسريب المعلومات الشخصية في عملية اختبار الفيروسات.
كما حذر رئيس الوزراء من اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينشر معلومات كاذبة بأن الحكومة تتلاعب بنتائج الاختبارات.
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