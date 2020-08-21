نواب الحزب الحاكم يسعون إلى تشديد عقوبة منتهكي الحجر الصحي

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اقترح نواب الحزب الديمقراطي الحاكم سن تشريعات تهدف إلى تشديد العقوبات على انتهاك قواعد الحجر الصحي، حيث أدى الارتفاع الكبير في حالات الإصابة المحلية بكورونا إلى انتشار حالة توتر في البلاد.وأطلق النائبان "جونغ تشونغ ريه" و"لي وون ووك" على التشريعين المقترحين "قوانين جون كوانغ هون"، على اسم القس المثير للجدل من اليمين المتطرف، الذي تسبب في الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بالعدوى.ويقترح التشريع الذي قدمه "تشونغ" معاقبة الذين يدخلون أو يستخدمون المرافق التي أُمِر بإغلاقها بسبب العدوى أو المخاطر الأخرى، كما يحاسب الذين يرفضون تقديم المعلومات الشخصية عندما تعتبر هذه المعلومات ضرورية لتعقب الأشخاص الذين يعانون أو قد يتسببون في معاناة الآخرين من الضرر المرتبط بالكوارث.وينص مشروع القانون الآخر على الاعتقال الطارئ للمرضى الذين يخالفون قواعد الحجر الصحي.