مجلس الأمن القومي يدرس استخدام الموارد الأمنية لاحتواء تفشي كورونا

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ناقش المكتب الرئاسي عودة ظهور حالات الإصابة المحلية بعدوى كورونا، وتدابير احتواء الموقف.وفي اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي، برئاسة مدير مكتب الأمن القومي "سوه هون" أمس الخميس، تعهد المشاركون ببذل جهود شاملة ضد الوباء، بما في ذلك تحويل الموارد المخصصة عادة للأمن القومي إلى جهود الحجر الصحي.كما تبادلوا المعلومات حول كوريا الشمالية واستعرضوا الوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة.وتمت مناقشة إجراءات المتابعة لخطاب يوم التحرير الذي ألقاه الرئيس "مون جيه إين" الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه رغبة الحكومة في التعاون بين الكوريتين في مختلف المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والغابات وإدارة الأنهار.وفي الخطاب الذي أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال كوريا عن الحكم الاستعماري الياباني، أعرب الرئيس أيضًا عن نية سيول الثابتة للحوار مع طوكيو لمناقشة القضايا الثنائية العالقة.