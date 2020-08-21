ارتفاع عدد الكوريين المصابين بكورونا في الخارج إلى 577 حالة

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ارتفع عدد الكورين الجنوبيين الذين تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد في الخارج بسرعة، مع معاناة العديد من دول العالم من تفشي الفيروس.وقالت وزارة الخارجية أمس الخميس إنه تم الإبلاغ عن إصابة 577 كوريًّا جنوبيًّا في 58 دولة خارج كوريا الجنوبية حتى الأمس، مقارنة بـ107 حالات في أوائل مايو في 24 دولة.وكانت هناك 230 حالة في الأمريكتين، و120 حالة أخرى في الشرق الأوسط، و100 حالة في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، و80 حالة في أوروبا، و23 حالة في أفريقيا.وقال مسؤول كبير في الوزارة إن الإحصاءات تم جمعها من خلال استطلاعات هاتفية مباشرة وعمليات إحصاء غير مباشرة قامت بها المجتمعات الكورية المحلية، معربًا عن مخاوفه من احتمال وجود المزيد من الحالات نظرًا لميل الناس لإخفاء حقيقة أنهم مرضى.كما ارتفع عدد حالات الوفاة في الخارج بسبب الفيروس إلى 23 حالة، مقارنة بسبعة حالات فقط في أوائل مايو.