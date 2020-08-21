الحكومة تعمل على توفير كميات من لقاحات كورونا لتطعيم 70% من السكان

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قالت الحكومة الكورية إنها تُجري مشاورات مع شركات دولية تقود عملية تطوير لقاحات كورونا ضمن الجهود الرامية إلى توفير كميات كافية لتطعيم اللقاحات لـ70% على الأقل من سكان البلاد.جاء ذلك في الاجتماع الخامس للجنة الدعم الحكومي لتطوير أدوية ولقاحات فيروس كورونا، والذي عقد اليوم الجمعة، حيث تم فيه بحث القضايا المتعلقة بشراء لقاحات كورونا من الخارج.واتفق المشاركون على بذل الجهود لتوفير لقاحات كورونا ليتم بها تطعيم جميع السكان. كما اتفقوا على توفير كمية كافية من اللقاحات لتطعيم 70% من السكان إذا كانت هناك صعوبة لضمان الحصول على كمية كافية لتطعيم جميع السكان.وتخطط الحكومة الكورية للمشاركة في المفاوضات الدولية التي ستَجري حول توزيع لقاحات كورونا على دول العالم ضمن الجهود الهادفة إلى ضمان الحصول على لقاحات كافية لتطعيم الشعب بها.وكانت وزارة الصحة والرفاهية الكورية قد قالت إن شركة "إس كي بايو ساينس" الكورية قد وقَّعتْ مذكرات للتعاون مع كل من شركة "أسترا جينيكا" البريطانية، وشركة "نوفافكس" اللتين تقومان حاليا بتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.وقامت الحكومة الكورية باختيار 5 أدوية لعلاج مرضى فيروس كورونا و3 لقاحات ضد الفيروس لتقديم دعم مالي للشركات الكورية التي تقوم بتطويرها.