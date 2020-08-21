الصادرات الكورية تتراجع بنسبة 7% خلال الـ20 يوما الأولى من شهر أغسطس

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من شهر أغسطس الجاري 23.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية قد سجلت تراجعا للشهر الخامس على التوالي منذ شهر مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.وكانت الصادرات الكورية قد تراجعت بنسبة 25.5% في أبريل، و23.6% في مايو، و10.9% في يونيو، و7.1% في يوليو الماضي.وقال التقرير إن صادرات المنتجات النفطية شهدت تراجعا بنسبة 39%، كما انخفض أيضا حجم صادرات السيارات بنسبة 10.1%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 29.3%.وفي المقابل، شهد حجم صادرات أشباه الموصلات زيادةً بنسبة 2.9%، وملحقات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 99.4%.أما حجم الواردات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من هذا العام فقد بلغ 23.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 12.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.بهذا، بلغت قيمة الفائض التجاري منذ بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من أغسطس الجاري 14 مليارا و866 مليون دولار.