تجاوز حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 300

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 300 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الثمانية أيام الأخيرة 1900 حالة.وأعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية 324 حالة، مسجلا بذلك أعلى رقم منذ تفشى فيروس كورونا في البلاد.وبهذا، ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 16 ألفا و670 شخصا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أكثر من 300 إصابة منذ يوم الثامن من شهر مارس الماضي.ومن بين حالات الإصابة الـ324 الجديدة، 315 حالة محلية المصدر، بما فيها 125 حالة في سيول، و102 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و17 حالة في مدينة إنتشون،و11 حالة في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، و9 حالات في مقاطعة كانغ وان، و8 حالات في مدينة بوسان، و6 حالات في كل من مدينة ديجون ومقاطعة جنوب تشولا ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، و5 حالات في كل من مدينة كوانغ دو ومقاطعة شمال تشولا، و4 حالات في كلٍ من مدينة ديغو ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و3 حالات في مدينة سيجونغ ومقاطعة شمال تشونغ تشنغ، وحالة واحدة في مدينة أولسان.أما الإصابات الـ9 الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 309 حالات وفاة حتى الآن.