احتمال عدم انعقاد اجتماع لوزراء الدفاع الكوري والأمريكي والياباني هذا الشهر

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أصبح هناك احتمال لعدم انعقاد الاجتماع الثلاثي بين وزراء الدفاع الكوري والأمريكي والياباني الذي كان من المتوقع في أواخر هذا الشهر.وتبين أن الولايات المتحدة قد قامت بنقل نيتها للجانبين الكوري والياباني لعقد الاجتماع الدفاعي الثلاثي في جزيرة جوام الأمريكية يوم التاسع والعشرين من أغسطس الجاري.وقالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الجمعة إن الدول الثلاث لم تتمكن حتى الآن من تحديد موعد مناسب للاجتماع بسبب جائحة كورونا والجداول الزمنية المختلفة لكل دولة، مشيرة إلى أن المشاورات مازالت جارية بينها لتحديد الموعد.وكما تبين أن وزارة الدفاع الكورية قد اتخذت قرارا بعدم المشاركة في الاجتماع بسبب تفشي فيروس كورونا في أرجاء مختلفة من البلاد .وكانت كوريا الجنوبية قد عرضت في شهر مايو الماضي اقتراحا لعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.ومن المتوقع انعقاد هذا الاجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والياباني دون مشاركة كوريا الجنوبية في أواخر أغسطس الجاري.